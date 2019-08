Nadia Toffa, l'ultimo messaggio su Facebook: «Ho dolore ovunque». Ma non è vero

di Simone Pierini

Nadia Toffa

Martedì 20 Agosto 2019, 09:28

. Questo è probabilmente uno degli elementi più cercati sul web. Il silenzio social che ha accompagnato ladopo una lunga battaglia contro il cancro è un tema che aveva scosso i fan prima della tragica notizia. Sul web è iniziato però a circolare un lungo messaggio, parole attribuite alla Toffa prima della morte. CUna bufala. O meglio, parole che sono apparse sui social ma non dalla Iena. Un testo con errore grammaticali evidenti, indizio che già di per sé doveva allontanare l'attribuzione alla Toffa.«Se si potesse vedere il mio corpo oltre le apparenze so’ che non riuscireste a riconoscere il mio volto, fa’ male in ogni secondo che respiro,, il mio corpo fa’ male ed io non posso farci nulla, lui ha deciso di fare il suo corso senza di me!!!!! - si legge nel messaggio apparso su diverse pagine social a carattere religioso - Che mi stà succedendo??? voglio vivere, essere libera di vivere come è libera la mia anima, la mia mente e il mio corpo voglio vivere… respirare… gioire…. voglio abbracciare questa vita e goderne di ogni singolo secondo come dono, …… ma sono stanca, non ci riesco, devo riposare…. se riesco , il riposo è diventato un traguardo da raggiungere … ogni singolo cm del mio corpo fa male, voglio reagire cerco di farlo ma poi ritorno sul mio letto!!!».«Vedo la vita in modo diverso - prosegue il testo - tutto mi è diventato banale…. potere soldi liti invidie desideri stupidi …. ahhhhh se questa umanità capisse la vita che è un dono e quanto darei per viverla senza questi dolori,senza la malattia !!!!! Perché si passa una vita intera a rovinarla rincorrendo obiettivi terreni ??? quando il vero obiettivo è la vita in sé?!?!? Inizio a dialogare con Dio, Signore mio, che sarà di me? della mia vita? della mia famiglia? …In quei momenti mi rendo conto che nulla è mio … mi era solo in prestito.. .. mi aggrappo a Dio, inizio a vedere la vita dall’alto al basso …. mi affido completamente nelle braccia di Dio … mi rendo conto che era li …il mio posto dal mio primo respiro!!!!! Alla fine ciò che conta è come l’hai affrontata questa vita. Contano gli esempi dati, i ricordi che lasci, gli affetti curati, i legami creati…conta l’impronta che lasci su questa terra - conclude il messaggio - RINGRAZI CHI TI HA DONATO UN SORRISO E PERDONI CHI TI HA DATO ALTRO …».Sul sito Butac.it è arrivato il chiarimento legato all'autrice del messaggio. La stessa persona ha contattato il sito per confermare di essere stata lei a scriverlo, ma senza alcuna «pretesa di attribuzione a lei stessa». Il post è stato condiviso da tantissimi utenti ricevendo migliaia di commenti.