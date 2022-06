Belluno, con la moto si schiantano contro un camper: due morti

Domenica tragica. Due persone sono morte questo pomeriggio nello scontro tra un camper e una moto a Sanzana, nel comune di Feltre (Belluno), lungo la strada regionale 348. Le due vittime erano due centauri che viaggiavano in sella alla due ruote.

DUE MORTI NELLA MOTO CONTRO IL CAMPER

I vigili del fuoco arrivati dalla vicina Feltre con i volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della moto. Rilievi da parte delle forze dell'ordine per accertare eventuali responsabilità. La strada Feltrina è stata subito chiusa con gravi disagi per il traffico in una domenica in cui tantissimi avevano preso d'assalto le località di montagna del bellunese.

Le vittime, di cui non sono state rese note le generalità complete, sono una coppia trevigiana di Vidor: lui L. C. di 55 anni e lei P. B. di 57.

Altro schianto

Solo due ore dopo, verso le 17,30 un altro incidente ha visto coinvolti due motociclisti: è avvenuto sull’altra sponda del Piave rispetto alla Feltrina, sulla Provinciale 1 Bis, interessata dal traffico a causa del precedente incidente sulla Feltrina. Sul posto l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Domenica 12 Giugno 2022

