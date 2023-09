Malore in vacanza, Davide Dati muore d'infarto in Sardegna. A trovare il corpo nel letto è la compagna

Muore all'improvviso mentre è in vacanza con la fidanzata. È successo a San Teodoro, una delle mete preferite dal turismo balneare, a una ventina di chilometri da Olbia. L'uomo potrebbe aver avuto un infarto.

La tragedia

È stata la fidanzata a trovarlo senza vita nel letto. L'uomo, Davide Dati, quarantunenne di Massa, era un giovane sportivo in piena forma fisica. Una morte improvvisa la sua, che ha lasciato attonita tutta la città. La notizia della sua scomparsa è infatti arrivata ieri nel peggiore dei modi, senza dettagli precisi. Il ragazzo, che faceva il commesso in un negozio di una catena di elettronica, era in vacanza in Sardegna con la sua fidanzata, in un Bed&Breakfast di San Teodoro. Inutili i soccorsi e l'intervento dei carabinieri. Disposta l'autopsia dal magistrato della Procura di Nuoro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 18:07

