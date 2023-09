Paolo Sorrentino, il costumista Luca Canfora trovato morto in mare a Capri: aveva 51 anni. Aperta un'inchiesta

di Redazione web

Si moltiplicano sui social i messaggi di cordoglio per la morte del costumista Luca Canfora, 51 anni, trovato senza vita nei giorni scorsi nelle acque di Capri. Canfora era impegnato sull'isola azzurra per la realizzazione del nuovo film di Paolo Sorrentino, dopo aver già lavorato in passato con il premio Oscar in varie pellicole e per la serie tv The Young Pope. Canfora, diplomato a Napoli all'istituto d'Arte Filippo Palizzi, aveva iniziato la carriera nella sartoria del Teatro dell'Opera di Roma.

Aperta un'inchiesta

Aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: l'uomo presenterebbe una ferita alla testa, forse compatibile con una caduta accidentale, avvenuta forse in seguito ad un malore.

La carriera

È stato assistente di costumisti come il premio Oscar Milena Canonero, in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Carlo Poggioli (per Ritorno a Cold Mountain di Anthony Minghella e per pellicole di Sorrentino come Youth e Loro) e Daniela Ciancio, ne La Grande Bellezza.

