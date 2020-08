Incidente con la moto contro un'auto: Pietro muore a 22 anni

Un centauro è morto in provincia di Salerno in seguito ad uno scontro con un'automobile. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in pieno centro cittadino a Polla. La vittima è un giovane di 22 anni, Pietro Lupo, originario di Pertosa (Salerno) che in sella alla sua moto ha impattato violentemente contro un'auto con a bordo due coniugi.



Il 22enne trasportato al vicino ospedale é deceduto in nottata, mentre tra i due occupanti l'auto ha avuto la peggio la donna, liberata dalle lamiere dai caschi rossi, é ora ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Sul posto dell'incidente il medico soccorritore del 118 ha accusato un arresto cardiaco. Il sanitario é stato ricoverato presso l'ospedale civile di Eboli. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 10:58

