Fallisce il sorpasso con l'auto sportiva, muore a 32 anni nel frontale con il camion

Incidente mortale in Veneto sulla nuova statale del Santo a Loreggia (Padova) alle 15.45: nello scontro frontale tra un'auto, una potente Renault Clio sportiva, e un camion ha perso la vita il conducente della prima, un uomo di 32 anni, C.M.A. Secondo una prima ricostruzione l'auto era in fase di sorpasso e non sarebbe riuscita a rientrare in tempo. I l camionista, rimasto illeso, è un cittadino romeno di 36 anni, residente a Treviso e dipendente di una ditta di trasporti di Venezia. Sul posto la P olizia stradale e i Vigili del consorzio Unione del Camposampierese.

Venerdì 31 Maggio 2019, 16:34

