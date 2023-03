Morto sotto le finestre dell'hotel: ferite non compatibili con una caduta, è un mistero

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, sotto le finestre di un hotel in pieno centro storico a Forlì. L'uomo, un 56enne residente in città, è morto proprio mentre stava soggiornando nell'albergo. Ma il suo decesso resta un mistero e, probabilmente, servirà l'autopsia per chiarire come sia deceduto.

Il giallo

Nella mattinata di oggi, sotto alle finestre dell'hotel Lory, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo che soggiornava lì da qualche tempo, dopo la separazione della moglie. La prima ipotesi è che si sia trattato di un suicidio. Un gesto volontario che lo avrebbe visto buttarsi nel vuoto, ma la stanza da lui occupata non è a un altezza compatibile con un suicidio. Inoltre sul corpo sono presenti alcune gravi ferite al collo che non sarebbero collegate alla caduta. E la sua morte risulta essere un vero e proprio giallo.

Le indagini

La dinamica del decesso è tutta da ricostruire e per questo il procuratore di Forlì-Cesena, Maria Teresa Cameli, sta valutando di disporre l'autopsia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che adesso indagano per scoprire cosa sia accaduto, e il personale del 118.

