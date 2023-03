Incendio a Firenze, il dramma di Luca morto a 25 anni. La fidanzata: «Dovevamo andare a sciare, non mi ha più risposto»

Luca Faggi è morto insieme a sua zia Francesca nell'incendio scoppiato all'interno dell'appartamento nel quale si trovavano a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. E adesso i familiari e gli amici del 25enne sono sconvolti. L'unica a sopravvivere al rogo e alle fiamme è stata la nonna disabile di Luca, tratta in salvo dai vigili del fuoco, ma ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. Luca era in quella casa proprio per prendersi cura dell'anziana e la fidanzata Manuela, svela un retroscena straziante.

Leggi anche > Incendio in casa a Sesto Fiorentino, morti una zia e suo nipote: Francesca aveva 55 anni, Luca appena 25

«Non ha più risposto»

La giovane, ancora incredula per quanto accaduto, alla stampa locale ha raccontato che proprio nella mattinata di lunedì 6 marzo avrebbe dovuto partire per andare a sciare con il suo Luca. «Avevamo fissato alle 6:30 - ha spiegato Manuela -. L’ho chiamato, ma non rispondeva, era sempre disponibile con chiunque, gli volevano tutti bene. Da alcuni mesi era molto vicino alla zia e alla nonna». Un ragazzo d'oro che studiava ingegneria meccanica e faceva parte degli scout, ma che nonostante tutto da qualche mese era andato a vivere con le due donne per assisterle.

«Un angelo»

«Era un angelo - ha detto la mamma del ragazzo -. Era venuto qui per stare insieme a loro e adesso non c'è più». Nonostante ciò, «i genitori e i suoi due fratelli, che abitano a Legri, li vedeva comunque ogni giorno, perché ruotavano tutti attorno alla vetreria di famiglia, proprio accanto all’abitazione della tragedia. Sono sempre stati legatissimi e Luca aveva scelto di contribuire in questo modo», ha spiegato un amico.

La ricostruzione

Il rogo nel quale hanno perso la vita Luca e la zia Francesca si è sviluppato nella notte probabilmente innescato da una termocoperta in salotto. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti per spegnere le fiamme nell’appartamento monofamiliare composto da piano terra e primo piano dove abitava la famiglia Faggi. Al piano superiore i pompieri hanno trovato le due persone senza vita, ciascuna nella propria camera da letto, e la nonna in condizioni gravissime. Un dramma al quale ancora nessuno riesce a credere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA