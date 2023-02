Incendio in casa famiglia, la 17enne intossicata è morta dopo 3 giorni di agonia: ha appicato lei le fiamme

L'incendio all'interno della casa famiglia è divampato proprio vicino alla sua cameretta e, dopo 3 giorni di agonia, la 17enne rimasta gravemente intossicata dal fumo è morta. La giovane era ospite della struttura e quando è stato dato l'allarme è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale San Jacopo di Pistoia, la minore era stata ricoverata nella tarda serata di lunedì 13 febbraio nel reparto di rianimazione in condizioni giudicate gravissime. Nonostante le tempestive cure e terapie messe in atto dai medici, la giovane non si è mai più ripresa ed è deceduta la scorsa notte in ospedale.

Situazione disperata

Già nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 febbraio, la situazione era da considerarsi disperata. Le sue condizioni sono precipitate e i medici avevano dovuto avviare la procedura di accertamento di morte cerebrale che si è conclusa poche ore dopo con il distacco del macchinario che teneva ancora in vita la 17enne. Una notizia che ha sconvolto tutti gli operatori della struttura per minori in cui era ospitata, i primi a lanciare l’allarme e che fino all’ultimo hanno sperato potesse riprendersi.

Il rogo

Secondo i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco, le fiamme del rogo si erano sviluppate nel corridoio dal primo piano della struttura, dove alloggiava la 17enne. In quel momento tutti erano in mensa tranne la giovane che aveva deciso di rimanere in camera sua. Nessuno si è accorto in tempo dell'incendio e solo quando hanno visto il fumo uscire dalla porta, gli operatori sono intervenuti facendo scattare l’allarme. Purtroppo, però, quando i vigili del fuoco sono entrati, la ragazza era già priva di sensi nei bagni della struttura e aveva già inalato molto fumo.

Le indagini

Nel frattempo proseguono le indagini per capire cosa abbia dato origine al rogo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che ad avviare l'incendio sia stata la stessa ragazza che ha dato fuoco a un armadio che conteneva della biancheria. Probabilmente un momento di rabbia o un gesto di ribellione che però è andato oltre lo stesso scopo trasformandosi in tragedia.

