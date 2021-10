Tragica gita in barca sul fiume, non rientra a casa: trovato morto sul fondale

Tragica fine per un 68enne che era uscito in barca lungo il fiume e non ha più fatto ritorno. Ricerche frenetiche a Meduna di Livenza (Treviso) dove l'uomo risultava disperso. L'allarme era scattato verso le 17 di oggi, 1 ottobre. La vittima, Luigino Bianco ex agente di commercio ora in pensione, uscita a bordo di un'imbarcazione sul canale Malgher è stata trovata sul fondale del Livenza.

I famigliari, abituati alla sua puntualità, si sono preoccupati subito visto che non rincasava. Così hanno allertato i soccorsi. Vigili del fuoco, con gommoni, sommozzatori ed elicottero e carabinieri hanno setacciato la zona: le ricerche si sono concentrate nella località Brische. Alcuni testimoni hanno segnalato la barca rovesciata e uno scarpone abbandonato sulla riva segnali purtroppo della tragica fine.







Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 10:11

