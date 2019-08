Morto Andrea Zamperoni, chef al Cipriani di New York: era scomparso da sabato. Trovato in un ostello del Queens

È morto lo chef italiano di Cipriani a New York. Andrea Zamperoni, 33 anni, era scomparso da sabato. Il corpo è stato trovato nell'ostello Kamway Lodge, a Elmhurst, un quartiere nel distretto del Queens a New York.

«Siamo addolorati di essere venuti a sapere che Andrea Zamperoni, amato membro del team Cipriani per molti anni, è stato trovato morto» afferma Cipriani Dolci in una nota. «Abbiamo fiducia nel fatto che la polizia di New York farà tutto il possibile per indagare e fare chiarezza su questa tragica situazione». Sul corpo di Zamperoni sarà eseguita un'autopsia per determinare la cause della morte, che appare sospetta. Lo affermano alcune fonti della polizia di New York ai media americani.



Sarebbe stata una telefonata anonima a indirizzare la polizia all'ostello nel Queens, a New York, dove è stato rinvenuto il corpo di Andrea Zamperoni. Lo riporta il Daily News citando alcune fonti, secondo le quali il corpo è stato trovato avvolto in una coperta.

Giovedì 22 Agosto 2019, 21:51

