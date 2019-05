Trovata morta impiccata in casa, il figlio si era ucciso due anni fa

Una donna di 47 anni, Barbara C., originaria di Padova, si è tolta la vita in un Comune del Bellunese, impiccandosi in casa e lasciando un tragico messaggio in cui spiega le ragioni del suo insano gesto con la perdita del figlio, S. O., a sua volta morto suicida, due anni fa, impiccato a 24 anni in un parco ad Albignasego dopo aver dato l'annuncio sui social.



Sul posto, i carabinieri e il Suem 118, che non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso della donna che era nata a Padova il 21 ottobre del 1971.

Domenica 26 Maggio 2019, 16:03

