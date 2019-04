Spara ai ladri e ferisce un sedicenne: colpito mentre scardinavano la grata di una finestra

Roma, 16enne albanese ferito da colpi di pistola. «Colpito durante un furto in casa, il proprietario avrebbe sparato»

Sorpende i ladri nel salone e spara ferendo il pìù giovane della banda. Quattro i colpi esplosi, Il malvivente, un albanese di sedici anni, è stato abbandonato dai suoi complici al. Il proiettile, che lo ha ferito all' altezza dell'inguine è stato estratto dai medici. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma la prognosi è ancora riservata.E' il primo caso di uso delle armi a difesa della proprietà e della persona dopo la modifica della legge sullaproposta dallae fortemente voluta dale firmata nei giorni scorsi dal. Il ragazzo che ha sparato non è stato ancora indagato dalla, ma non si esclude che nelle prossime verrà iscritto sul registro degli indagati come atto dovuto. ( nella foto in basso di Emilio Orlando,).Erano entrati in casa dopo aver scardinato e divelto una grata metallica al piano terra. Sprezzanti del rischio di essere sorpesi, probabilmente perchè violenti e pronti a tutto, erano entrati in azione prima delle 19 nonostante fosse ancora giorno e su quella strada a quell' ora c' è ancora molto passaggio. Pensavano che in casa non ci fosse nessuno. ( in basso nella foto di Emilio Orlando).Il bersaglio della banda di ladri albanesi, non era la classica villa isolata, ma un villino a due piani, una cittadina di quaranta mila abitanti, sulla Salaria alle porte di Roma. Terrorizzati da quanto stava accadento, in casa c'erano. Se li sono trovati davanti. Il figlio venticinquenne dei proprietari del villino che in quel momento erano in vacanza in Portogallo, se li è trovati davanti. Tre sagome che rovistavano in salone in cerca di gioielli e contanti. In casa, regolarmente denunciata c' era una. ( nella foto di Emilio Orlando in basso il).Le indagini dei carabinieri di Monterotondo hanno collegato i due episodi; il furto in casa con la sparatoria ed il giallo del sedicenne scaricato sanguinante al Gemelli, con una ferita d' arma da fuoco alla gamba. La squadra mobile della questura capitolina, aveva inizialmente preso in carico il caso del misterioso ferimento.«E' molto provato e scioccato per l' accaduto. Andrea è un ragazzo molto tranquillo e perbene - racconta un amico di famiglia. vicende come queste le aveva sempre viste e sentite nei telegiornali e mai avrebbe pensato di diventarne protagonista». A Monterotondo i residenti puntano il dito sull' insicurezza diffusa, frequenti furti e rapine da parte di bande di stranieri dell' est che imperversano nella zona. A gennaio del 2015, travenne massacrato di botte a mani nude nella sua villa per un bottino di poco meno di duemila euro euro in contanti, un tablet e un iphone. Ad assassinarlo furono tre romeni componenti di una banda di feroci rapinatori.