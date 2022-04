Monte Rosa, aliante precipita sul ghiacciaio del Lys: morto pilota

Non sono serviti i soccorsi accorsi sul Monte Rosa dove è precipitato un aliante. È stato estratto privo di vita dalle lamiere il pilota dell'aliante che si è schiantato sul ghiacciaio del Lys, sul versante italiano del massiccio, in Valle d'Aosta. Ancora da chiarire l'eventuale presenza di un passeggero a bordo del velivolo trovato a 3.500 metri di quota, a monte del rifugio Mantova. Le indagini sull'incidente sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, che ha anche richiesto il rinforzo del gruppo taglio dei vigili del fuoco per agevolare le operazioni di recupero, oltre a medico rianimatore e guardia di finanza. Tutto però è stato vano. All'arrivo dei soccorsi per il pilota non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata a Gressoney.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 18:58

