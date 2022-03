Spruzzano spray urticante in discoteca per rapinare i giovani: nei guai due 18enni

Spray urticante per rapinare alcuni dei giovani. Nei guai due 18enni del Modenese, arrestati dopo aver seminato il panico in una discoteca del capoluogo nella notte tra sabato e domenica.

Dopo che la sostanza è stata diffusa nell'aria, centinaia di giovani si sono precipitati verso l'uscita, ma per fortuna non ci sono stati feriti travolti dalla calca. Dopo la fuga sono stati almeno quattro i giovani che hanno scoperto di non avere più addosso le collanine d'oro, e che hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine. I due arrestati potrebbero dover rispondere non solo di rapina, ma anche di lesioni personali perché alcuni dei giovani presenti in discoteca si sono sentiti male.

L'episodio ha ricordato la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona): all'interno del locale una banda di ragazzi spruzzò spray al peperoncino, con il preciso intento di creare il panico e derubare i presenti. Sei persone persero la vita (cinque ragazzini e una mamma), mentre più di 200 furono i feriti.

