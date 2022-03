Belgio, morti Michelina e Salvatore Imperiale e Mario Cascarano: tre delle vittime dell'auto sulla folla sono italiani

Tra le vittime in Belgio, dove ieri un'auto ha travolto la folla che si trovava a Strepy-Bracquegnies, località di La Louviere, ci sono tre italiani. Stavano assistendo al raduno delle maschere del carnevale insieme a oltre duecento persone. Si chiamano Michelina Imperiale, il marito Mario Cascarano e Salvatore Imperiale, tutti originari del comune di Volturara irpina, in provincia di Avellino. «Una notizia sconvolgente che colpisce la nostra comunità e l'intera Irpinia», ha scritto Nadia Manganaro, sindaco del paesino.

Sono morti ieri mattina dopo essere stati travolti da un'auto mentre assistevano insieme ad altre duecento persone al raduno delle maschere di carnevale nel villaggio belga di La Louvière. «Siamo profondamente dispiaciuti - aggiunge il sindaco sul sito ufficiale del comune - e ci stringiamo al dolore di tutti i familiari». Michelina e Mario, marito e moglie, entrambi cinquantenni, e Salvatore Imperiale, fratello di Michelina, non avevano reciso i legami con la terra di origine dalla quale erano emigrati molti anni orsono.

Ogni anno, nel mese di luglio, in occasione della festa del santo patrono tornavano a Volturara Irpina, dove tuttora vivono familiari e parenti. Il sindaco Nadia Manganaro è in costante contatto con Jacques Gobert, sindaco di La Louvière, per seguire gli sviluppi del caso, (sono stati fermati i due uomini di 34 e 36 anni che erano a bordo dell'auto che ha causato la tragedia, ndr) e per offrire ogni collaborazione al ritorno delle salme nel paese d'origine. Cordoglio è stato espresso alle famiglie delle vittime anche dal presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane. «Un dramma assurdo - scrive Buonopane - a cui nessuno riesce ancora a dare spiegazioni nel quale sono state uccise persone di origini italiane che si erano ritrovate per una giornata di festa. Siamo sconvolti e ci stringiamo al dolore dei familiari e della popolazione di Volturara Irpina».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 12:12

