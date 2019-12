Lite su Instagram diventa rissa in strada: botte tra ragazzine 14enni. «Gli amici intorno facevano il tifo»

Uomo sbranato dai Rottweiler della compagna: morto nel giardino di casa

Unaè diventato uno scontro reale in strada tra ragazzine, con un'aggressione che ha mandato in ospedale una delle due giovani coinvolte,: il diverbio, nato in chat, è avvenuto ieri a Modena, riporta ieri Il Resto del Carlino, al parco Novi Sad vicino al centro storico.Lì dopo la 'scintilla' social le due protagoniste della vicenda si sono date appuntamento: una delle due ha aggredito l'altra, di fronte ai coetanei che invece di fermarle. Una delle ragazzine è stata accompagnata dal 1118 in ospedale con ecchimosi, graffi e una contusione ad una spalla: sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e l'eventuale denuncia a seguito dell'accaduto sarà a discrezione dei genitori.