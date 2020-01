Malore improvviso, calciatore di 25 anni si accascia in campo sotto agli occhi dei compagni

Sabato 25 Gennaio 2020, 13:18

Malore improvviso per un calciatore. Paura in campo il 24 gennaio per Mirko Pellizzer, giocatore della Telemar San Paolo Ariston di 25 anni: il giovane si è sentito male durante l'allenamento. Il ragazzo è stato portato di urgenza all'ospedale di Vicenza, il San Bortolo, le sue condizioni sono gravissime.Mirko Pelizzer si è sentito male intorno alle 20.30 durante l'allenamento con i compagni: il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo lamentando un forte mal di testa e subito dopo perdendo i sensi. E’ stato soccorso quasi immediatamente dai compagni e dai dirigenti e nel giro di pochi minuti da un ambulanza del Suem. E' stato portato dove è stato subito operato. I compagni, lo staff tecnico, i dirigenti sono rimasti vicino a lui fino alle prime luci dell’alba.PARTITA RINVIATA. La gara di domani, domenica 26, fra Telemar e Junior Monticello è stata riviata. La Junior Monticello ha espresso la sua vicinanza alla comunità del Telemar e al giocatore accogliendo immediatamente la richiesta.CHI E'Mirko Pellizzer è conosciuto nell’ambiente di Bolzano Vicentino dove è cresciuto calcisticamente e in quello di San Pietro in Gu (aveva giocato con la Fides fino allo scorso campionato).