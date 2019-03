Militare 19enne della caserma Ederle trovato morto nella sua stanza

Tragedia alla caserma americana Ederle di Vicenza. Nella mattinata di ieri un militare statunitense di 19 anni è stato trovato senza vita nel suo alloggio. A dare l'allarme sono stati alcuni suoi commilitoni dopo che il soldato non aveva risposto all'adunata delle ore 8. Dopo non essere riusciti a contattarlo al cellulare si sono messi a cercarlo, sino a trovarlo senza vita nel suo letto.



Ancora mistero sulle cause: la Procura berica ha disposto l'autopsia per far luce sul decesso, avvenuto sicuramente nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto emerge nella sua stanza sarebbero stati trovati alcolici e sostanze stupefacenti (queste ultime in modiche quantità) ma come detto sarà l'esame autoptico, in programma nei prossimi giorni, a far luce sull'episodio. Altri due decessi improvvisi si era verificato alla caserma Ederle lo scorso anno, uno a giugno e un altroa fine settembre. Ultimo aggiornamento: 22:52