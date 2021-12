Cagliari, uccisa a coltellate in casa: Mihaela trovata morta vestita sul letto. Rintracciato il compagno

Il cadavere di una donna di 50 anni, Mihaela Kleics, di origini romene, è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Sul corpo sono state riscontrate alcune ferite e tagli riconducibili a coltellate. La donna è stata uccisa. Chi abita nella zona parla di frequenti discussioni e urla provenienti da quell'appartamento. La vittima viveva in affitto.

E' stato rintracciato il compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena uccisa nella sua abitazione di via della Musica a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari. E' un sardo di circa 50 anni. Nei suoi confronti, al momento, non sarebbero state formulate contestazioni. I carabinieri lo stavano cercando dal primo pomeriggio di oggi, quando è stato scoperto il cadavere della donna. Sapevano chi era, visto che già nelle scorse settimane erano intervenuti in quella abitazione per sedare delle liti. A chiamarli i vicini di casa della 50enne, allarmati per le urla.

«Li abbiamo sentiti litigare - raccontano - Lui urlava: 'ti ammazzo, ti ammazzò, mentre lei lo invitava ad andarsene». Anche sabato scorso erano state chiamate le forze dell'ordine, mentre in passato era anche intervenuta un'ambulanza e i medici avevano medicato la donna.

Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu e del comando provinciale di Cagliari. A far scattare l'allarme è stata una parente che aveva provato a mettersi inutilmente in contatto con la 50enne.

UCCISA A COLTELLATE IN CASA

E' stata uccisa con numerose coltellate la 50enne romena trovata morta nella sua abitazione al terzo piano dì una palazzina al numero 150 di via della Musica a Quartu Sant'Elena, città metropolitana di Cagliari. «Ci ha chiamato la sorella che non riusciva a contattarla da tre giorni - ha raccontato il capitano dei carabinieri della compagnia di Quartu, Michele Cerri - abbiamo aperto la porta con i vigili del fuoco e trovato il cadavere».

La donna era stesa, vestita, in camera da letto. Sull'uscio nessun segno di forzatura e in casa non c'era nulla in disordine. Solo in camera da letto, da quanto si apprende, c'erano tracce di sangue. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Quartu, sono intervenuti gli specialisti del Ris, gli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e la magistrate di turno, Nicoletta Mari. I militari sono ora al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA