«Voi avete fatto la vostra scelta, io la mia»: Fabrizio, l'oste no vax morto di covid

«Voi avete fatto la vostra scelta, io la mia». E non l’ha mai cambiata, fino a pagare con la vita. Fabrizio Biz, 63 anni, titolare della “Bestemadora” di Follina (Treviso), osteria aperta nel 2009 tra mille polemiche per via di quel nome che rievoca il turpiloquio proprio davanti a un luogo di culto come la splendida abbazia risalente al 1200, è morto dopo essere stato contagiato dal Covid. Non ha mai voluto vaccinarsi. La settimana scorsa si era ammalato di quella che pensava fosse una semplice influenza.

Purtroppo, però, le sue condizioni si sono aggravate, e Biz non ce l’ha fatta. Per quanto riguarda il vaccino, il 63enne aveva la sua idea: aveva scelto di non vaccinarsi ed era convinto della sua decisione.

