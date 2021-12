Cacciatore ucciso durante la caccia: a sparargli il compagno di battuta

Tragico incidente durante una battuta di caccia in Piemonte. Un cacciatore è morto questa mattina in un incidente di caccia a Valmala, in valle Varaita, nel cuneese, in Piemonte. È accaduto lungo le pendici del monte Bondone, una zona boschiva a oltre mille metri di altitudine, difficile da raggiungere anche per il personale medico del 118. Il caso, di cui non è ancora chiara la dinamica.

L'uomo, E. B. 57 anni, di professione muratore, sarebbe stato ferito e ucciso da un colpo di fucile esploso da un compagno di battuta. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Saluzzo per capire come siano andate effettivamente le cose durante la battuta di caccia conclusasi in modo tragico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 14:28

