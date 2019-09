Ocean Viking, 82 migranti sbarcati a Lampedusa. Altri arrivi nella notte

Gli 82 migranti a bordo della nave Ong Ocean Viking sono arrivati nella notte a Lampedusa, trasbordati in rada sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi verranno trasferiti all'hotspot dell'isola, come annunciato dal Viminale al sindaco Salvatore Martello.



Quella di Lampedusa è stata una nottata di sbarchi. Mentre cominciava il trasbordo dei primi migranti a bordo della nave Ocean Viking, altri 78 sono giunti in porto su un barcone soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza mentre 21 sono stati intercettati direttamente a terra dopo essere sbarcati sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Sono invece ancora in corso le ricerche di sei persone segnalate sull'isolotto disabitato di Lampione.



Dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, che nei giorni scorsi aveva soccorso complessivamente 84 naufraghi, sono sbarcati circa la metà delle persone a bordo. Tutti sono stati accompagnati nell'hotspot dell'isola dove in questo momento sono ospitate circa 200 persone, oltre la capienza massima prevista. Il sindaco dell'isola Totò Martello ieri aveva auspicato un trasferimento rapido di tutti i migranti sulla terraferma. Domenica 15 Settembre 2019, 08:51

