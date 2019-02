Michela Andreozzi, l'attrice insultata dai tifosi sui social: «galeotta» una battuta sulla Lazio

Michela Andreozzi non la conosco, ho saputo che ha parlato in modo irriverente della Lazio, usando in modo dispregiativo il termine “Lazie”. A parte questa canzonatura che viene dal nulla, mi infastidisce che venga da una piattaforma come Sky. Abbiamo preparato un intervento formale verso l’azienda

Galeotta una battuta durante la: di, regista e attrice, in pochi avevano sentito parlare al di fuori degli addetti ai lavori. Almeno fino a ieri, quando l’artista è stata letteralmente presa di mira sui social dai tifosi della Lazio: colpa di una piccola gag per fare il verso a Roma, il film di Cuaròn che ha vinto 4 Academy Awards, targatoLa, che di mestiere fa anche la sceneggiatrice, ha scherzato parlando di un eventuale film intitolato Lazio: «La trama? Storia della colf di Sora di Chinaglia che lo molla e va a lavorare per Bruno Conti, una faida ambientata nel mondo della Lazie». Non poteva aspettarsi, Michela, che quella battuta avrebbe fatto imbufalire i tifosi biancocelesti, che sui social hanno fatto partire una enorme shitstorm contro l’attrice.Inizialmente i laziali l’hanno attaccata pensando fosse romanista: nulla di più sbagliato, perché come sottolinea il Corriere dello Sport in realtà la Andreozzi, non le piace e non ci capisce nulla, come da lei stessa ammesso. Non potendola dunque accusare di essere tifosa giallorossa, in tanti maleducati l’hanno apostrofata con termini oggettivamente irripetibili: nulla di nuovo, in un periodo in cuidelper colpa di un rigore dato alla Fiorentina contro l’Inter nei minuti di recupero.Non bastassero gli insulti sui social, persino laè intervenuta per stigmatizzare la sua battuta: il responsabile comunicazione del club,(solo omonimo dell'ex marito di Belen), a Lazio Style Radio ha detto che «»​«Ho un fratello laziale, io simpatizzo per il Napoli, la mia è stata una battuta leggerissima - ha detto Michela, scusandosi per l’equivoco e chiudendo, si spera, la questione - Chiedo scusa a tutti coloro che si sono offesi, non era mia intenzione». Poi però sugli insulti ricevuti non le manda a dire: «Accetto critiche in questo senso, non il bullismo che sto subendo in queste ore»,