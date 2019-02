Oscar 2019, tutti i look sul red carpet: Lady Gaga come Audrey Hepburn, J Lo scintillante Foto

Ultimo aggiornamento: 09:02

Strascichi e paillettes sul red carpet degli Oscar: le star danno il meglio di sè per la serata più importante dell'anno. Dall'attesissima Lady Gaga a Charlize Theron, ecco le nostre pagelle sui look.Dopo tutte quelle mise da diva anni Cinquanta, Gaga sceglie un look total black Alexander McQueen che rispecchia (di nuovo, e finalmente) la sua anima rock con un bustino che si allarga sui fianchi e la gonna svasata a vita bassa. Chignon, guanti neri e (un po' troppa) abbronzatura. Il look è dichiaratamente ispirato a Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, dicono i social: e lo dice anche il prezzo della collana, Tiffany (appunto) da 25mila euro.All'alba dei 50 anni è scintillante come lei sa fare, fasciata in un abito che è un'armatura d'argento. Per qualsiasi altra sarebbe troppo, ma qui stiamo parlando di Jenny from the block e non ci potevamo aspettare nulla di meno. Promossa.Diva della Hollywood degli anni d'oro in Balmain lilla pallido. Bella e nient'altro da segnalareL'abito total oro con mantello chilometrico andava bene per una serata a tema Game of Thrones. Mentre i social si sprecano a ironizzare sul Carnevale e sul look da statuetta degli Oscar (perché la visualizzazione è tutto), noi pensiamo che avremmo preferito vederla in uno dei suoi classici. E dire che l'abito, firmato West Gordon e Carolina Herrara e fatto su misura, pesa 20 chili. Che poteva risparmiarsi tutti.Esattamente il contrario si può dire di Dame Helen Mirren che brilla in un abito fucsia firmato Schiaparelli: gioca con lo strascico di chiffon, si diverte, il colore la illumina e tutto va bene. Glenn, forse potresti prendere esempio.La protagonista di "Roma" sfoggia un abito monospalla da vera principessa un po' troppo in stile fatina dei boschi. Carina, ma forse il modello non è il suo.Il Diavolo vestirà pure Prada, ma Charlize Theron veste Dior e, con il nuovo caschetto nero, sembra una sexy cyborg uscita da qualche elegantissima navicella spaziale. Per essere appariscente non servono chissà che frizzi e lazzi, a lei basta il fisico da urlo e un abito molto chic.Spalline come piccole ali, tessuto complesso e colore imprecisato: Emma Stone sembra uscita da un film sul ventesimo secolo girato negli anni 80. E la cosa non le dona.Fuori red carpet ma troppo meravigliosa per non inserirla in classifica, Julia Roberts presenta l'Oscar per il miglior film fasciata in un abito monospalla fucsia molto semplice ma molto d'impatto. Il tutto per concludere in bellezza la serie "Pretty in pink" che ha spadroneggiato sul tappeto rosso (o forse dovremmo dire rosa).