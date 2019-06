Meteo, nel weekend caldo alle stelle: «Punte di 43-44 gradi». Da venerdì sarà estate piena

è ormai arrivata: negli ultimi giorni con l'anticiclone delle Azzorre abbiamo avuto tempo stabile e con temperature non molto opprimenti, ma da venerdì 21 giugno,, l'alta pressione africana tornerà prepotente con il suo carico di caldo. Secondo il team del sito ilMeteo.it, fino a giovedì non ci saranno scossoni dal punto di vista termico: venerdì invece l'anticiclone delle Azzorre si prenderà qualche giorno di "ferie", lasciando spazio al suo "parente" sub tropicale.Fra, il grande caldo sarà già protagonista su Sardegna, Sicilia ma anche su gran parte del Sud e sull'area tirrenica del Centro. Sulle zone interne delle due Isole maggiori le temperature saranno già prossime ai 42°C specie in Sicilia. Il peggio potrebbe arrivare con l'inizio della successiva settimana.