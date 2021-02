Meteo, weekend di maltempo e temperature in picchiata: al Centro-Sud rischio neve anche a bassa quota

Previsioni meteo per l'Italia dei prossimi giorni con l'arrivo del Burian: nel weekend del 13 e 14 febbraio 2021 arriva il maltempo e crollano le temperature, con probabilità di neve anche a bassa quota al Centro-Sud. Ecco tutte le previsioni di 3B Meteo per i prossimi giorni, caratterizzati da freddo e precipitazioni su gran parte del paese.

Previsioni meteo di venerdì 12 febbraio 2021



Nord Italia: ben soleggiato su Alpi e Triveneto; nubi altrove con qualche fiocco di neve in pianura sull'Emilia Romagna. Temperature stabili, massime tra 0 e 5.

Centro Italia: maltempo al mattino con neve fin sui litorali adriatici e a fondovalle sul Lazio. Migliora poi sul versante tirrenico. Temperature in brusco calo, massime tra 2 e 7.

Sud Italia: maltempo con piogge e rovesci; neve a quote di bassa collina su Appennino, Adriatico e alto versante ionico. Temperature in diminuzione, massime tra 5 e 10, superiori in Sicilia.

Previsioni meteo di sabato 13 febbraio 2021



Nord Italia: sole ovunque ma clima molto freddo specie nottetempo; annuvolamenti verso la Romagna ma senza fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 4 e 9.

Centro Italia: nubi e rovesci sparsi sul versante adriatico, a carattere nevoso fin sulla costa. Più soleggiato sul comparto tirrenico. Temperature invariate, massime tra 3 e 8.

Sud Italia: instabile; neve a quote molto basse sul comparto adriatico e sull'alto versante ionico. Più sole su coste campane e Sicilia meridionale. Temperature stabili, massime tra 5 e 10.

Previsioni meteo di domenica 14 febbraio 2021



Nord Italia: soleggiato ovunque con qualche velatura di passaggio nella seconda parte del giorno. Temperature stabili, clima gelido al mattino; massime comprese tra 5 e 9.

Centro Italia: nubi residue sull'Abruzzo con ultimi fiocchi di neve al mattino fino in pianura; più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 3 e 8.

Sud Italia: sporadici rovesci tra Puglia, Lucania, alta Calabria e Sicilia nordorientale, a carattere nevoso fin verso quote pianeggianti. Temperature in diminuzione, massime tra 2 e 7.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA