Meteo, primavera in anticipo ma nel weekend cambia tutto. «Piogge da venerdì, ecco dove»

Ora l'alta pressione sta invadendo tutto il nostro Paese e la proteggerà almeno fino a giovedì. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che fino a venerdì mattina la presenza anticiclonica favorirà condizioni di bel tempo prevalente, con tanto sole da Nord a Sud e temperature in aumento con valori massimi quasi primaverili. Basti pensare che a Firenze, Roma, Napoli e poi Palermo (ma non solo), non sarà difficile toccare i 15-16°C di giorno.

: dopo questa settimana quasi 'primaverile', da venerdì tornerà il maltempo e le piogge. Era dal 1957 che non si registravano valori di pressione così alti in Europa: ben 1050 hpa. Davvero impressionante l'anticiclone che ad inizio settimana ha conquistato l'Europa partendo dal Regno Unito per poi raggiungere i Paesi Bassi, la Germania e ora anche l'Italia.