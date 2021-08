Meteo, "addio" estate: da Nord a Sud le previsioni della settimana

L'ondata di caldo che ha investito l'Italia nelle ultime settimane cede il passo ad una fase più fresca, dovuta al vortice ciclonico in arrivo dopo aver portato maltempo sull'Europa centrale.

Secondo le previsioni di 3B Meteo, ci sarà un calo generale delle temperature e ci saranno anche piogge e temporali in diverse regioni della Penisola.

A partire da oggi, lunedì 23 agosto, e per tutta la settimana fino al 28 agosto, il Nordest sarà caratterizzato da rovesci e temporali. In particolare, le zone interessate dagli acquazzoni saranno le Alpi e Prealpi. In calo anche le temperature, con massime tra 27 e 32 gradi.

Per le regioni del Centro, invece, si registra instabilità con nubi sparse e possibili acquazzoni in Toscana, Umbria e Abruzzo. Le temperature caleranno anche nel centro e si avranno massime fra 24 e 29 gradi, superiori in Sardegna.

Per il Sud è prevista stabilità atmosferica con sole prevalente con possibili schiarite per tutta la settimana: qualche nube in più al mattino tra Puglia, Campania e Calabria. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 32 e 37. Mercoledì 25 agosto ci saranno possibili rovesci e temporali sparsi, con temperature in ulteriore diminuzione e massime tra 28 e 32.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 12:29

