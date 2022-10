Meteo, cambia tutto: ecco l'Ottobrata bis. Torna il caldo, punte di 28 gradi: ecco dove e quando

Sarà un autunno un po' diverso quello 2022. Se, solitamente, in questa stagione bisogna portarsi dietro l'ombrello, quest'anno le previsioni meteo cambiano le carte in tavola. E quindi, sull'Italia ci sarà ancora caldo: arriva l’Ottobrata Bis. Infatti, in questa stagione ci saranno temperature calde e prevalenza di cielo sereno.

Quando arriverà l'Ottabrata bis

In modo del tutto eccezionale arriva, per la seconda volta e a distanza di pochi giorni, un’altra Ottobrata di sole: già tra il 2 ed il 10 del mese le condizioni sono state primaverili o localmente estive. Durante la prima decade di ottobre, un promontorio di alta pressione ha investito l’Italia della classica Ottobrata Romana con temperature fino ai 30-31°C in Sardegna e calde su tutto lo Stivale. E adesso si replica. Dopo 3-4 giorni di maltempo, forte al Sud, ritorna di nuovo l’anticiclone africano con bel tempo e massime fino a 28°C.

Quando ci sarà il caldo anomalo

Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, conferma che fino al prossimo sabato 22 ottobre la configurazione meteo sul continente europeo sarà a forma di Omega: come la lettera greca, ci sarà una figura caratterizzata da un enorme promontorio di alta pressione circondato da due cicloni, il primo sull’Ucraina e il secondo, in modo anomalo, sulle Azzorre: questo quadro sinottico, definito Blocco ad Omega, porterà condizioni stabili sull’Italia e via via più calde durante il giorno. La notte sarà ancora autunnale con qualche banco di nebbia ed un graduale aumento degli inquinanti in pianura.

Le Regioni e le temperature

Bolzano e Oristano raggiungeranno picchi di 28°C, seguiranno Siracusa ed Olbia con 27°C, Roma sarà medaglia di bronzo con 26°C insieme alle tre CA, Cagliari, Caserta e Catania. Valori eccezionali in quanto si registreranno dopo la metà di ottobre, a quasi due mesi dal Natale con condizioni simil-estive.

Lo zero termico in montagna salirà fino a 4000 metri da metà settimana, a luglio vivemmo la fase Apocalisse4800 con la quota dello zero termico a 4800 metri, adesso in modo eccezionale e decisamente ancora più anomalo andiamo verso Apocalisse4000 in pieno autunno! Di questo passo i ghiacciai continueranno a fondere anche ad ottobre e l’accumulo di neve inizierà sempre più tardi.

Sabato 15: al nord, via via più nuvoloso dal pomeriggio alla sera. Al centro, soleggiato salvo nubi sparse in Alta Toscana. Al Sud, soleggiato con temperature massime in aumento, qualche piovasco residuo su Sicilia settentrionale.

Domenica 16: al nord, cielo molto nuvoloso o anche coperto a tratti. Al centro, poco o parzialmente nuvoloso. Al sud, sole e caldo per il periodo.

Lunedì 17: al nord, bel tempo salvo nubi sparse in Liguria. Al centro, soleggiato salvo nubi sparse sull’Alta Toscana. Al sud, bel tempo con temperature oltre la media del periodo.

Un record assoluto

Il 2022, fino ad oggi, è l’anno più caldo dal 1800: un record in 222 anni. L’Ottobrata Bis durerà almeno fino a sabato 22 ottobre, poi è prevista una perturbazione al Nord e parte del Centro: questo peggioramento dovrà essere confermato, al momento l’attendibilità è medio-bassa; godiamoci allora almeno 7 giorni di sole e temperature calde di giorno, possiamo scegliere dall’Alto Adige alla Sardegna, passando per la Sicilia e la Capitale.

