Meteo, lunedì da incubo: piogge e temporali. Allerta gialla e arancione, ecco dove

Non sarà un soleggiato lunedì di metà luglio quello di domani, dato il persistere del maltempo. Previsti, infatti, ancora temporali e rovesci su gran parte di Italia. A comunicarlo è la Protezione civile che ha emesso una nuova allerta con criticità idrogeologica per le condizioni meterologiche della giornata di domani.

L'allerta arancione è prevista per gran parte del Molise, mentre è allerta gialla per Campania (che ha prorogato l'allerta per altre 24 ore), Puglia, Basilicata, Abruzzo e Sicilia.

«I fenomeni temporaleschi - si legge nell'avviso - saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovute a raffiche di vento».

