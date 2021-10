Meteo, allerta rossa in Sicilia per la tempesta Apollo. Piogge e venti in tutta Italia per il ponte di Halloween

Massima allerta Meteo per oggi e parte del weekend in Sicilia e Calabria, regioni già provate dal maltempo dei giorni scorsi. Il ciclone ‘Medicane', a cui gli esperti hanno dato il nome di Apollo continua a portare piogge battenti e forti raffiche di vento soprattutto nell'area del Siracusano e del Ragusano.

La Regione resta sotto osservazione, ma per ora non si registrano danni o criticità. «L’intera Sicilia orientale, le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, sono da oggi in allerta rossa per tutta la giornata di domani. Aspettiamo l’arrivo di un vortice ciclonico che in questo momento è stazionario a largo delle coste della Sicilia», ha detto all'Adnrkronos, il capo della Protezione civile in Sicilia, l’Ing. Salvatore Cocina.

Fino a sabato l'allerta al Sud resta alta e le aree interessate dall'uragano rosse. La situazione sarà milgiore al Nord dove ci saranno comunque piogge in arrivo nella giornata di sabato, in modo particolare su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, centro-ovest Lombardia, alta Toscana ed ovest Emilia. Altrove il meteo sarà stabile per peggiorare però nella giornata di domenica quando i rovesci interesseranno Sardegna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo.

Il maltempo continuerà in generale su tutta l'Italia nella giornata di lunedì, da martedì ci sarà una piccola tregua ma gli esperti allertano che nel corso della settimana ci sarà un'alternanza di perturbazioni Atlantiche che in generale porterà maltempo e temperature in diminuzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 10:39

