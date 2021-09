Meteo, allerta gialla su 11 regioni per piogge e venti: ecco quali sono

Allerta meteo per la giornata di oggi venerdì 17 settembre. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su 11 regioni, Lazio, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, parte di Campania e Molise, settori dell’Abruzzo e della Toscana, parte di Liguria, gran parte della Lombardia, per la presenza di forti rovesci.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da una generale nuvolosità e da rovesci che interesseranno al mattino Liguria di Levante, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e al Nord-Est, mentre nel pomeriggio il maltempo potrebbe estendersi sull’arco alpino centro-occidentale, parziale miglioramento, invece, su Liguria e alto Adriatico. Al Nord Ovest e nell'estremo Sud resterà invece il sole.

Per il pericolo dei temporali la protezione civili ha diramato l'allerta meteo, ma la situazione dovrebbe restare critica solo nella giornata di oggi visto che nel fine settimana in diverse regioni torna il bel tempo. Le nubi si sposteranno al Sud. Nel corso della giornata possibili precipitazioni al Nord-Ovest, in Trentino, Veneto occidentale, Emilia e Toscana; fenomeni più sporadici non esclusi nelle zone interne del Centro e della Sardegna, e sulla Puglia settentrionale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 09:50

