Covo di pregiudicati: chiusura di 7 giorni per il bar senza insegna

Il questore di Venezia ha disposto 7 giorni di sospensione dall’esercizio dell’attività commerciale per un bar senza insegna in via Beccaria 128/D, a Marghera. L’attività sospesa era stata da tempo oggetto di numerosi accertamenti ad opera dei Carabinieri e della Squadra Volanti di Venezia, che hanno dimostrato la presenza, all’interno di quell’esercizio commerciale, di avventori molesti e pregiudicati.



Durante un recente controllo, inoltre, un cittadino tunisino - già pregiudicato- è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Risultando pertanto evidente che il bar di via Beccaria costituisce punto di riferimento per l’aggregazione di persone, la maggior parte straniere, con pregiudizi di polizia, dedite ad attività illecite e litigiose, il questore Gagliardi ha emanato in data odierna il provvedimento.

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..