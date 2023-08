Matteo Bassetti, traghetto da incubo: «Nave Olbia-Genova, 71 euro 9 tranci di pizza. E due ore di ritardo»

di Redazione web

«Settantuno euro per 9 tranci gommosi e unti, indegni di chiamarsi pizza». Questa è solo una parte del messaggio indignato di Matteo Bassetti sui social. Il virologo ha denunciato tutto il suo disappunto per un viaggio in traghetto durante le vacanze che si è trasformato in un incubo. Ecco quanto racconta sulla sua pagina Facebook con tanto di "testimonianza" fotografica: «Maleducazione, ritardo, sporcizia, incapacità relazionale, prezzi folli e tanta rabbia per quelle poche aziende italiane che fanno male all’immagine dell’Italia. Sono questi gli ingredienti che ho trovato stasera, con la mia famiglia, sulla Nave Aki della compagnia Moby in servizio da Olbia a Genova».

Matteo Bassetti e la brutta esperienza in nave

