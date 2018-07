Morto Matteo barbieri, trovato il corpo del ragazzo romano lungo la via braccianese: erano scomparso da 9 giorni

MATTEO BARBIERI E' MORTO - LA STORIA

, il ventenne romano che era scomparso da qualche giorno,Secondo quanto risulta a Leggo il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato tra il quarto e il quinto chilometro della via Braccianese. A trovare il corpo del ragazzo è stata una pattuglia della Polizia. Sul posto gli uomini del commissariato flaminio.Le tracce disi erano perse la scorsa settimana, quando aveva lasciato il posto di lavoro, un ristorante alla balduina, per tornare ad Anguillare, dove condivideva un appartamento con un suo amico. Matteo, però, non era mai arrivato a casa. Da quel momento sono scattate le ricerche degli amici e dei parenti, che hanno battutto palmo a palmo la zona in cerca di qualche indizio su che fine avesse fatto Matteo.Poi questa mattina la svolta nelle indagini , prima con l'apertura di un nuovo fascicolo di indagine per omicidio e poi la notizia del ritrovamento del cadavere di Matteo.I genitori di Matteo, Maria e Angelo, che vivono nel quartiere, per giorni hanno cercato, coinvolgendo amici e conoscienti, di far girare foto di Matteo e di trovare qualche traccia della sua moto. Ma tutti i tentativi si sono resi vani. Erano arrivati anche alla trasmissione Chi l'ha visto, girando un video messaggio per il figlio, chiedendogli di tornare a casa.