orrei chiedere a tutti i contatti dei contatti dei contatti ecc... Di far girare questo post per far sì che i riceventi degli organi di mio figlio possano leggere e vedere il suo sorriso... Vorrei solo abbracciarli per un momento... Chiedo quindi se mai dovessero aver voglia di farsi vivi di contattarmi pure... Grazie

