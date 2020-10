Matrimonio con più di 50 invitati, arrivano i carabinieri e bloccano tutto: multa e locale chiuso

Secondo le norme vigenti, è vietato celebrare ricevimenti per riti civili o religiosi con più di trenta invitati. Una regola infranta da una coppia di sposi, lui di Acireale e lei di Catania, che in barba ai divieti ha organizzato un banchetto nuziale con 54 ospiti in un ristorante di Zafferana Etnea.

Invitati non previsti, i Carabinieri che hanno riscontrato l'inadempienza e applicato le sanzioni previste: 400 euro di multa per il titolare del locale e immediata chiusura del ristorante per cinque giorni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 13:51