Matilde muore a 2 anni a causa di una rara malattia: "Malefica ha vinto, ma ci resta il tuo sorriso"

Ha lottato come una guerriera, nonostante la sua giovanissima età, ma purtroppo alla fine "Malefica" ha vinto. Matilde è morta a 2 anni e mezzo, la piccola di Albano Sant’Alessandro, nel bergamasco, era affetta a un deficit della proteina trifunzionale mitocondriale, una patologia metabolica genetica.Alla sua nascita i medici non le avevano dato più di un anno di vita, ma Matilde, con il suo sorriso sempre stampato sulle labbra, ha superato ogni aspettativa, fino a quando però la malattia non ha avuto la meglio. Il giorno di Natale, come spiega il papà all'Eco di Bergamo, la piccola ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è stata trasferita al Papa Giovanni, in terapia intensiva. Dopo qualche giorno è arrivata la notizia delle morte cerebrale e poco dopo anche il suo cuore ha smesso di battere.«Il nostro viaggio si è concluso...Malefica ha sconfitto Matilde nella vita terrena..ma..lei vivra nei nostri ricordi, tutto sommato era anche la vostra nipotina,sorellina,nipotina...la ricorderemo per il suo sorriso e per i suoi baci..non ci sono parole a tanto dolore..Mi ha insegnato cosa vuol dire amare,lottare fino alla fine...come dimenticare la piccola Hulka che col suo ditino comandava tutti », così ha scritto la mamma su Facebook, in una pagina dedicata alla sua bimba e alla sua lotta. Così la famiglia ha scelto di salutare per sempre la loro piccola guerriera.