Mascherine e Green pass, la Pasqua 2022 sarà più «libera»: tutte le regole. Cosa si può fare e cosa no

Più libertà nelle norme anti-Covid in questa Pasqua 2022, dopo due edizioni con lockdown e restrizioni. Il 31 marzo scorso è terminato lo stato di emergenza con un allentamento delle misure, soprattutto per l'uso del Green pass rafforzato o del Green pass base (non servono più entrambi in bar e ristoranti all'aperto). Ancora da sciogliere la questione mascherine al chiuso, dove sono obbligatorie fino al 30 aprile e sulle quali si attende la decisione annunciata per dopo Pasqua dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Nonostante le maglie più larghe, al primo vero banco di prova in queste festività, dal direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza e dal direttore Malattie Infettive dell'Iss, Anna Teresa Palamara, arriva l'invito a mantenere prudenza e la raccomandazione a vaccinarsi per evitare l'impatto clinico. La circolazione del virus, anche se i dati indicano miglioramento sia per l'indice di trasmissibilità (Rt a 1 dal precedente 1,15) che per l'incidenza per 100mila abitanti (da 776 a 717 di questa settimana) resta infatti ancora alta.

Il rapporto Iss che integra il monitoraggio

Nel rapporto esteso dell'Iss, che integra il monitoraggio, emerge che nell'ultima settimana le reinfezioni sono in aumento toccando il 4,4% sul totale dei casi Covid rispetto al 4,1% precedente. I vaccini si confermano efficaci: anche in epoca di circolazione Omicron, la protezione della dose booster, pur se non completa, risulta attiva anche nel prevenire i contagi e si attesta al 66% o più nelle varie fasce d'età. Protezione che arriva al 90% contro la malattia severa. Nella popolazione sopra i 5 anni, il tasso di mortalità (18 febbraio-20 marzo) per i non vaccinati è di circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster e cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 4 mesi o meno. Per i ricoveri in terapia intensiva (25 febbraio-27 marzo) nei non vaccinati è di circa sette volte maggiore rispetto a chi ha fatto il booster.

Per quanto riguarda il focus sulla popolazione in età scolare, in calo la percentuale dei casi (21%) rispetto al resto della popolazione e nell'ultima settimana il 17% dei casi è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 43% nella fascia 5-11 anni e il 39% in quella 12-19 anni. Da inizio epidemia 3,5 i milioni di casi tra 0 e 19 anni, (17.037 ospedalizzati, 380 in intensiva e 53 deceduti). Nel quadro generale della circolazione del virus, sorvegliata speciale resta l'incidenza: aumentano le province in cui sale, secondo il matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Piconè, del Cnr. E c'è chi, come l'infettivologo Massimo Galli, mette in guardia sul fatto che «i casi reali sono molto superiori a quelli ufficiali». Da qui l'invito alla cautela.

Green pass base e rafforzato, quando serve e quando no

Fino al 30 aprile basterà il Green pass base per ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, stadi, treni, aerei, bus turistici o interregionali, mentre è libero accesso a negozi, banche, uffici postali e uffici pubblici. Dal primo aprile scorso non serve il Green pass per soggiornare in alberghi e strutture ricettive mentre fino al 30 aprile il Green pass rafforzato (guarigione o vaccinazione con booster) è obbligatorio per palestre, piscine e centri benessere al chiuso, feste (comprese quelle dopo le cerimonie), sale da ballo e discoteche, cinema, teatri, palazzetti dello sport. Misure contro le quali un migliaio di no vax ha manifestato a Cortina d'Ampezzo. Evento inedito in queste dimensioni, per la Regina delle Dolomiti, che è sembrata vivere con distacco la rumorosa manifestazione, controllata dalla polizia.

