Bollettino Covid di sabato 16 aprile: 63.815 casi e 133 morti. Continua il calo di ricoveri e terapie intensive

Covid in Italia, il bollettino di sabato 16 aprile 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 63.815 su 424.482 tamponi (ieri erano stati 61.555 su 397.482 tamponi), per un tasso di positività del 15%. I morti di oggi sono 133 (stesso numero di ieri), mentre tornano a salire gli attualmente positivi, di poco più di 2.400 unità. Quasi 62mila i guariti.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia sale a 15.659.835 (+63.815) di cui 161.602 morti (+133) e 14.276.895 dimessi e guariti (+61.986). Gli attualmente positivi sono 1.221.338 (+2.414) di cui 1.211.049 in isolamento domiciliare (+2.524), 9.878 ricoverati con sintomi (-102) e 411 malati in terapia intensiva (-8). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 39 (ieri erano stati 49).

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 16:54

