Da domenica 27 settembre, inoltre, l'ordinanza alla chiusura al pubblico, nelle giornate domenicali e festive, dei centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia. L'ordinanza, si legge nel provvedimento, «è necessaria dopo il diffondersi in maniera preoccupante dei casi positivi, testimoniati dall'elevato numero di contagi nella Rsa Unione Amici di Lourdes e dal caso di un dipendente in servizio presso l'Ufficio comunale Anagrafe comunale risultato positivo ».



IL SINDACO

«L'ordinanza sindacale che ho firmato oggi - spiega Landella - risponde alla necessità di prevenire il diffondersi della pandemia da Covid19 che sta interessando in maniera preoccupante la città, dove si sta registrando un incremento esponenziale di casi positivi, testimoniati dall'elevato numero di contagi nella Rssa Ual (Amici di Lourdes ndr) di viale Ofanto e di un dipendente comunale in servizio presso l'ufficio dell'Ufficio comunale risultato positivo, con conseguente provvedimento cautelativo di chiusura dell'ufficio ».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 23:14

