Covid in Italia, i dati di vittime e contagi di oggi in tutte le regioni

Coronavirus, blitz dei vigili anti-covid in spiaggia: maxi multe ai bagnanti

In arrivo il nuovocontenente le norme anti- coronavirus , e sarà in vigore dal 14 luglio. Ecco le nuoveAnzitutto, per le mascherine resta l'obbligo di indossarle nei luoghi chiusi e, in ogni caso, quando non si può garantire la distanza interpersonale di un metro.Il ministero della Salute, almeno fino al 31 luglio, non prevede allentamenti in quanti gli ultimi mini focolai diffusi in Italia preoccupano e non consentono di cancellare le norme in vigore.