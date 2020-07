Festa abusiva con oltre 300 persone nella villa al mare: pioggia di denunce

Erano stati ampiamente annunciati, eppure per molti i. Amara. Non pochi i bagnanti costretti a rinunciare al sabato a Portonovo ad Ancona perché non avevano prenotato il posto con l’app. Un uomo si è impuntato, proprio non voleva andarsene:, ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni.L’aveva promesso la comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi: «Chi non rispetta le regole se lo ricorderà a lungo». Detto e fatto, anche se quella è stata l’unica sanzione del primo sabato di controlli massicci in una baia “militarizzata”: oggi si replica.Centinaia le ispezioni nelle spiagge libere, dalla zona del molo alla Capannina, ma anche nel parcheggio di Mezzavalle, per collaborare con gli steward nella verifica delle prenotazioni, obbligatorie sotto il Conero, tramite l’app iBeach.