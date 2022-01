Incidente a Parma, Martina non ce l'ha fatta: aveva 17 anni. Nello schianto era morto un altro 18enne

Altra giovane vita spezzata nel tragico incidente avvenuto sabato sera a Torrechiara, paese della colllina parmense: dopo il 18enne parmigiano Josef Venturini, morto poche ore dopo lo scontro, non ce l'ha fatta nemmeno Martina Karakach, 17 anni, residente a Pilastro di Langhirano (Parma).

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, la ragazza era stata ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma ma le ferite riportate nello scontro non le hanno dato scampo. Sempre nel reparto di rianimazione dell'ospedale parmigiano è in osservazione, in condizioni disperate, un altro ragazzo di venti anni. I tre erano a bordo di una Mercedes che, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con una Ford guidata da una donna di 56 anni, rimasta ferita in modo lieve. Tra le ipotesi un probabile mancato rispetto di una precedenza a un incrocio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 09:27

