Torrechiara, incidente stradale: morto un ragazzo di 18 anni, due feriti gravi

Tragico incidente ieri sera intorno alle 19 a Torrechiara, in provincia di Parma, lungo la strada Massese all'incrocio con strada della Badia. Nello schianto tra due auto ha perso la vita Josef Venturini, un ragazzo di 18 anni nato a Guastalla, nel Reggiano, ma residente a Parma. I vigili del fuoco lo hanno estratto da quello che restava dell'auto e l'hanno consegnato ai soccorritori. Ma nonostante la corsa contro il tempo, il ragazzo è morto un paio di ore dopo l'incidente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Parma.

Oltre al giovane nel sinistro sono rimasti gravemente feriti anche due suoi altri ragazzi che viaggiavano al suo fianco: un 20enne di origini moldave e una ragazza di 17 anni entrambi ricoverati in rianimazione. Ricoverata in pronto soccorso, con traumi non preoccupanti, la donna (di 56 anni) che era alla guida nell'altra auto che si è schiantata contro quella dei tre ragazzi.

La ricostruzione

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 all'incrocio tra la Massese con strada della Badia, pochi metri prima del castello. Secondo le prime ricostruzioni, la donna residente a Langhirano, che era alla guida di una Ford, si è scontrata con la Mercedes nera con i tre ragazzi a bordo, che sembra stessero uscendo da uno stop a destra. Sarà necessario attendere la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Langhirano, intervenuti sul posto, per conoscere l'esatta dinamica di quanto accaduto.

