Caso Marò, Latorre chiede il risarcimento allo Stato: «In India ho rischiato la pena di morte»

Redazione web

Rimandato in India dove stava rischiando di essere condannato alla pena di morte, e sottoposto ad un tale livello di stress da aver subito anche un ictus. Massimiliano Latorre, il fuciliere della Marina, accusato dell'omicidio di due pescatori in India, insieme al suo collega Salvatore Girone, potrebbe chiedere un risarcimento economico allo Stato, secondo l'anticipazione de Il Fatto Quotidiano. Il caso dei due Marò, dieci anni fa, nel febbraio del 2012, ebbe un forte impatto nell'opinione pubblica nazionale e fu motivo di tensione diplomatica tra l'Italia e l'India.

La lunga vicenda

I due militari furono detenuti in India per 106 giorni, poi vennero rimandati a casa, in Italia, ma dovettero ritornare nel paese indiano che aveva concesso loro un periodo di cure mediche nel nostro paese; Latorre e Girone, all'epoca dei fatti, spararono in acqua pensando che la nave petroliera italiana su cui viaggiavano e per la quale erano stati ingaggiati, fosse oggetto di un attacco da parte dei pirati di mare. La risposta a fuoco, provocò la morte di due pescatori indiani, ma il tribunale ritenne che il comportamento dei due militari fosse corretto, ed il caso venne archiviato.

La richiesta economica

Secondo il Fatto Quotidiano, Latorre starebbe mediando con lo Stato per un risarcimento economico, ma l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta il nostro Paese, non sembra essere ben disposta, giustificando il grande impegno economico dell'Italia che ha affrontato enormi spese coinvolgendo un team internazionale di legali, oltre ad aver indennizzate le famiglie delle due vittime.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 11:39

