Morta Marianna Pepe, ex campionessa azzurra del tiro a segno: aveva 39 anni

In particolare sulla pagina Facebook, ForzeSpeciali.info Marianna Pepe è stata ricordata con alcuni scatti relativi alla sua carriera, e con queste brevi parole: "Onore a Marianna Pepe, Caporale maggiore scelto dell'Esercito ed ex campionessa di carabina, che ha tenuto alto il nome dell'Italia durante le competizioni internazionali di tiro".

Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19

E' morta a soli 39 anni, Marianna Pepe ex campionessa azzurra del tiro a segno. Il corpo della donna è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Muggia. Un decesso avvenuto per cause ancora da chiarire che ha portato le autorità giudiziarie ad avviare un'inchiesta. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social network per la triestina, caporalmaggiore dell'Esercito, molto conosciuta negli ambienti delle forze armate.