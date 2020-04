Caos e code al supermercato, arriva l'app per evitare le attese

Monza ha raggiunto la sua seconda casa a Non riesco a stare senza prendere la tintarella. Lo so che non posso farlo, ma pagherò la multa». È la giustificazione di una donna di 60 anni, che daha raggiunto la sua seconda casa a Santa Margherita Ligure , data ai carabinieri che ieri pomeriggio l'hanno beccata in spiaggia incurante dei divieti e delle restrizioni per fronteggiare il Coronavirus. Accertamenti sono in corso per capire come la donna sia arrivata nel Tigullio e quando. Nella giornata di ieri sono state 4243 le persone controllate e 175 quelle multate dai carabinieri, polizia, guardia di finanza, polstrada, e polizia municipale. Controlli serrati e a tappeto che hanno visto l'uso anche dell'elicottero dell'arma per monitorare appunto spiagge e prati alla ricerca di trasgressori.

Runner e camminatori instancabili attenzione siete sotto l'occhio del drone. Sono iniziati questa mattina i controlli in tutta Italia in spiaggia: in particolare ul marciapiede della riviera didove c'è il divieto di passaggio durante le feste pasquali in modo da evitare gli assembramenti dopo i pranzi succulenti die Pasquetta è stato utilizzato un super tecnologico drone in grado di pizzicare i furbetti dall'alto.