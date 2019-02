di Silvia Natella

La sentenza d'appello per la morte dicontinua a far discutere. A Chi l'ha Visto? si ripercorre la vicenda ribadendo che nel processo di primo grado era stato riconosciutoe ora il reato è stato derubricato.è stato condannato a cinque anni di carcere perParadossalmente è la stessa pena che ha rischiato Marina, la mamma di Marco, per aver inveito contro i giudici durante l'emissione della sentenza.«Non in mio nome», aveva urlato in aula per dimostrare il suo malcontento. Secondo la legge potrebbe essere condannata a cinque anni per aver offeso i magistrati. «Hai rischiato la stessa pena data a Ciontoli», sottolinea la conduttricei rivolgendosi alla donna.Marina ha anche ricordato che subito dopo i fatti l'aveva colpita la freddezza deiche erano più preoccupati per il posto di lavoro nella marina militare che delle condizioni di Marco.Nella sentenza c'è anche la revoca delle pene accessorie e durante il programma ci si è chiesti se, una volta scontata la pena, Ciontoli abbia la possibilità di riprendere il suo incarico. A Chi l'ha Visto? ha risposto direttamente il ministro della Difesa Trenta, la quale garantisce personalmente che non sarà reintegrato fino a quando sarà a capo del dicastero.